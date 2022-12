Interview Univers Freebox : TDF déploie des milliers de sites mobile pour Free, Orange, SFR et Bouygues et accélère la couverture de la France

La couverture mobile de la France est en cours et beaucoup d’acteurs y participent. c’est le cas de TDF, qui a répondu aux questions d’Univers Freebox.

Le déploiement du réseau mobile en France, et en particulier de la 5G, avance rapidement en France. Et les opérateurs tels que Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom s’appuient sur des opérateurs d’infrastructures auxquels ils louent les sites mobile

C’est le cas d’un des plus importants opérateurs de sites mobile en France, à savoir TDF, qui a déjà déployé plus de 7000 sites actifs en France sur lesquels Free, Orange, SFR et Bouygues installent leurs antennes (ou au moins certains d’entre eux suivant les sites). Au delà, TDF dispose de 19 000 sites qui ne sont pas encore commercialisés.

Et chaque année ces chiffres augmentent de façon significative. Univers Freebox a rencontré Arnaud Lucaussy, le secrétaires général de TDF, qui nous explique comment se passe le déploiement mobile, les relations avec les opérateurs mobile et les freins que TDF peut encore rencontrer en ce qui concerne le déploiement.



Pour ne rater aucune de nous vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox