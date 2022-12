Piratage : le blocage des hébergeurs de fichiers réclamé aux opérateurs

Le monde du cinéma s’attaque désormais aux sites permettant d’uploader et partager des fichiers étant utilisés pour distribuer des contenus soumis au droit d’auteur.

Si les sites de streaming illégaux sont régulièrement dans le viseurs des ayants-droits, cette fois ce sont directement les plateformes permettant d’héberger des fichiers qui sont ciblés par les ayants-droits. La Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le syndicat de l’édition vidéo (SEVN), l’Association des producteurs indépendants (API), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) ainsi que le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) montent d’un cran et assignent Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free pour bloquer quatre sites d’hébergement : Upvid, Uvideo, Fembed et Uqload.

Ces derniers profitent en effet de la présence de contenus piratés pour engranger de l’argent à travers les publicités affichées sur leurs pages et rémunèrent même les pirates pour diffuser ces liens et être vus le plus possible. La somme peut aller jusqu’à 22 dollars pour 10 000 vues sur le site Upvid, visé par la plainte. Ces liens peuvent être retrouvés sur des sites les répertoriant ou simplement dans les résultats de recherche de Google.

Un blocage pur et simple de 4 sites permettant l’upload et le téléchargement de fichiers piratés est donc demandé, les ayants-droits indiquant qu’il n’existe pas pour l’heure d’outil pour signaler les contenus illicites pour les faire retirer du site. De plus, ce sont des sites tiers qui sont majoritairement utilisés pour indexer les contenus. Quant aux fichiers légaux hébergés, les plaignants affirment qu’ils sont minoritaires et que ces plateformes vivent avant tout des films et séries piratés.

Source : l’Informé via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox