L’eSIM au coeur d’une arnaque pour voler votre numéro de téléphone

Attention au SIM swap si vous avez une carte SIM virtuelle.

Une arnaque permet de s’emparer de votre numéro de téléphone portable et avec l’eSIM, cela est encore plus facile. Le SIM Swap vise en effet à transférer votre numéro depuis votre carte SIM jusqu’à une autre en la possession de pirates.

La procédure peut s’avérer assez simple, il suffit par exemple de se faire passer pour vous auprès du service-client de votre opérateur en prétextant une perte, un vol ou un problème quelconque. Il suffira pour cela d’avoir récupéré quelques informations personnelles à votre sujet qui peuvent être trouvables assez facilement sur le net. Une fois l’échange réalisé, les hackers peuvent ainsi recevoir directement vos SMS, vos appels et ainsi par exemple outrepasser la double authentification.

Cette nouvelle arnaque commence comme n’importe quel hameçonnage : vous recevez un sms vous informant qu’une eSIM a été commandée pour vous et vous invite à régulariser la situation si vous n’en avez pas fait la demande. Un lien est bien sûr proposé et vous mènera sur un faux site reprenant l’identité de SFR où vous pourrez remplir un formulaire. C’est à ce moment là que vos informations seront collectées pour voler votre numéro de téléphone et ainsi lancer des arnaques diverses.

Pour éviter d’être victime de ce genre d’arnaque, il convient de toujours se méfier des messages reçus avec un ton alarmiste. De plus, faites attention aux données vous concernant qui circulent sur le web.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox