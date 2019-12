Free ne s’arrête plus avec encore une nouvelle chaîne offerte en janvier sur Freebox TV

Univers Freebox vous a annoncé ces dernier jours et cet après midi encore, que de nombreuses chaînes seraient offertes en janvier sur Freebox : Téva, Paris Première, MCM, etc.. A celles-ci s’ajoutera une nouvelle, Boing, une chaîne jeunesse disponible sur le canal 153 de Freebox TV. La période de mise au clair débutera le 13 janvier 2020.

Vous pourrez y retrouvez gratuitement vos super-héros préférés : La Ligue des Justiciers, Les 4 fantastiques, Superman mais également des personnages plus récents et souvent loufoques : Le laboratoire de Dexter, Johnny Bravo et Hi Hi Puffy Ami Yumi…

Comme pour toutes les autres chaînes en clair, vous n’aurez aucune manipulation à réaliser pour en profiter.