Free recherche un conseiller commercial boutique dans le département du Gard

• Vous êtes d’un tempérament enjoué et amical, vous êtes ouvert(e) aux autres et vous adorez partager vos connaissances.

• Vous avez une expérience de la vente en magasin, ou vous savez à tous les coups susciter l’enthousiasme chez les autres.

• La curiosité toujours en éveil couplée à une excellente qualité d’écoute, vous êtes passionné(e) par les innovations Free

• Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous montrer très réactif.

• Vous êtes impatient(e) d’apprendre et de progresser dans un environnement en constante évolution.

Caractéristiques de l’offre :

• Type de contrat : CDD / CDI

• Horaires : 35 h hebdomadaires y compris le samedi