Un poste de dessinateur télécom est à pourvoir chez Free à Nîmes dans le département du Gard

Free recherche un(e) dessinateur(-trice) télécom H/F à Nîmes.

LE POSTE

Afin d’offrir à nos abonnés la meilleure couverture possible, nos équipes du service déploiement recherchent et conçoivent des sites, effectuent les différents démarches administratives et réglementaires et supervisent la réalisation des travaux.

Au sein de l’équipe déploiement (négociateurs, dessinateurs, concepteurs, chargés de patrimoine, chargés relations collectivités territoriales, coordonnateurs), vous êtes en charge de réaliser l’ensemble des plans techniques nécessaires à l’obtention des autorisations administratives et à la construction de sites mobile.

Quelles seront vos missions en tant que dessinateur ?

Selon les projets, participer aux visites techniques organisées par l’équipe de conception : prise de photos et de cotes

Réaliser les plans APS (avant-projet sommaire), dans le respect des normes et du cahier des charges, à partir des informations fournies par l’équipe conception et, selon les projets, recueillies par vos soins lors des visites techniques

Ce métier implique de fréquents déplacements afin de réaliser les visites techniques.

Vous serez amené(e) à réaliser les visites techniques dans des conditions d’accès en hauteur.

Vous serez formé(e) au travail en hauteur ainsi que dans le but d’obtenir une habilitation électrique.

Quelles sont les bonnes raisons de nous rejoindre ?

Vous participez à la création d’un site mobile depuis le début (from scratch)

Vous êtes associé, selon les projets, aux visites techniques sur le terrain

Vos plans sont essentiels à l’obtention des autorisations administratives et à la construction de sites mobile. Ils sont également essentiels pour que nos ingénieurs radio vérifient la faisabilité technique du projet

PROFIL RECHERCHÉ

Vous avez une expérience d’au minimum 2 ans, acquise au sein d’un bureau d’études à un poste similaire dans le secteur des télécommunications.

Vous maîtrisez impérativement Autocad 2D. La maîtrise de l’outil GIMP est un plus.

Vous êtes fiable, rigoureux, vous avez le sens du détail et le souci de la qualité.

Vous savez projeter un plan de masse en élévation

Vous savez vous organiser, gérer vos priorités afin de travailler sur plusieurs projets simultanément.

Vous faites preuve de créativité, nécessaire notamment à la réalisation de photomontage.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – envoyez-nous votre candidature !

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Réaliser des plans APS

Autocad 2D

Rigueur

Créativité

Gimp

Organisation

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

