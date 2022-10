Free Mobile : un nouveau smartphone milieu de gamme 5G d’Oppo disponible chez Free Mobile

L’Oppo A77 5G est disponible chez Free Mobile. Sa batterie longue durée et son processeur pourrait bien vous séduire.

Une batterie de 5000 mAh, une charge rapide filaire, un processeur MediaTek Dimensity 810, 128 Go de stockage, 6 Go de mémoire RAM, la 5G mais aussi la VoLTE, un écran 6,56 pouces LCD, et une caméra principale de 48 Mpx, l’Oppo A77 5G est disponible dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Affiché en achat comptant à 349€, ce modèle faisant penser au Reno 7, est également accessible via Free Flex. Il sera alors demandé un premier paiement de 69€ puis 24 mensualités de 9,99€. L’option d’achat est ensuite fixée à 40€.

