Orange intègre la fermeture du RTC et de son réseau cuivre dans un seul et même plan

Dans son plan de fermeture du réseau cuivre qui s’étalera jusqu’à fin 2030, Orange intègre celui du RTC (téléphone fixe) qui débutera en 2023.

“Afin de répondre aux préoccupations de certains opérateurs télécoms, l’opérateur Orange a décidé d’intégrer le plan de fermeture du RTC (téléphone fixe) dans le plan de fermeture du réseau cuivre (téléphonie fixe, ADSL/VDSL, etc.) à compter de 2023 tout en assurant l’objectif de récupérer des matériels RTC sur les zones fermées au cuivre, afin d’accompagner l’obsolescence progressive de ces technologies”, annonce le 25 octobre, la Fédération française des télécoms.

L’objectif affiché est d’éviter les doubles migrations pour les clients passant du RTC vers solution IP, puis du cuivre vers la fibre ou une autre solution alternative. Cette intégration permettra aussi une communication plus simple et plus claire quant au calendrier des communes concernées par la fermeture du réseau cuivre.

“Le plan de fermeture du réseau cuivre est désormais figé. Dès lors, les fermetures de plaques RTC initialement prévues fin 2023 et 2024 sont désormais abrogées”, précise la FFT. Les communes concernées par la fin du RTC durant cette période, seront donc intégrées progressivement dans les différents lots de fermeture du réseau cuivre.

Après l’arrêt de la commercialisation des lignes téléphoniques fixes utilisant le réseau historique RTC en novembre 2018, puis celles des lignes Numéris en 2019 en métropole, la fermeture technique va commencer par zones géographiques. La première étape de suppression de lignes a pris place en octobre 2021 dans 7 communes, une phase d’expérimentation qui aboutira à une seconde phase d’arrêt de plus grande ampleur avec 1237 communes concernées le 15 octobre 2023.

L’arrêt du RTC ne veut pas dire l’arrêt de la téléphonique fixe, celle-ci sur poursuivra avec la voix sur IP ou VoIP, technologie dont disposent aujourd’hui toutes les box internet ADSL comme fibre.

