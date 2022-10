Bouygues Telecom fait équipe avec plusieurs acteurs français pour créer un “cloud de confiance”

Un tout nouveau projet nommé Numspot doit voir le jour en 2023, suite à l’association de Docaposte, l’expert des logiciels 3D Dassault Systèmes, l’opérateur Bouygues Telecom et la Banque des territoires.

Une offre 100% française d’informatique dématérialisée annoncée par les entreprises ce matin. C’est l’idée derrière Numspot, projet destiné “prioritairement aux acteurs économiques et institutionnels français qui ne trouvent pas actuellement de solutions répondant à leurs besoins : secteur financier (banques, assurances), secteur de la santé (hôpitaux…) et secteur public (État, collectivités locales, opérateurs)“.

En attendant une validation des autorités de la concurrence, Numspot devrait voir le jour en 2023 et ambitionne de devenir “l’offre de référence de cloud de confiance“. Cette nouvelle entreprise entend fournir “une solution technologiquement et commercialement compétitive, fiable et sécurisée répondant aux besoins d’hébergement régulés conformément aux standards SecNumCloud, Hébergeur de Données de Santé et futur schéma européen de cybersécurité EUCS. NUMSPOT s’appuiera pour cela sur la complémentarité des expertises technologiques et des capacités d’investissement des quatre partenaires français du consortium.”

C’est l’infrastructure cloud OUTSCALE de Dassault Système qui sera utilisée pour proposer des services répondant aux “meilleurs standards du marché“. Un accès aux “solutions de confiance numérique de Docaposte” sera également de la partie. Ainsi, Numspot entend répondre aux enjeux de souveraineté des données, de sécurité des architectures numériques ainsi que la portabilité des données mais aussi devenir un pilier européen “en proposant une approche ouverte et durable garantissant aux clients le maintien de la solution dans la durée, des conditions économiques équilibrées et la réversibilité de leurs engagements“

