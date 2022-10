Windows 11 : plus de 50 000 applications Android désormais disponibles sur PC

C’est l’une des promesse de la nouvelle mouture de Windows : lier le store Amazon proposant de nombreuses applis Android au système d’exploitation.

Depuis plusieurs mois, cette connexion était en test, c’est désormais possible sur un nombre beaucoup plus important d’ordinateurs. Le partenariat entre Microsoft et Amazon permet en effet d’installer le Amazon Appstore sur son PC depuis le store Microsoft. Si le catalogue est bien moins complet que le Play Store de Google, il représente tout de même 50 000 applications Android facilement installables sans manipulations avancées.

Pour pouvoir accéder à ce magasin, il faudra mettre à jour votre système d’exploitation avec l’update nommée “Moment 1”. Les applications concernées sont uniquement celles développées sans les services Google Play. Si la firme de Mountain View prévoit bien de proposer un play Store sur Windows 11, ce n’est pas pour tout de suite et le projet se concentre uniquement sur les jeux pour l’instant.

