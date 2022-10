SFR augmente le prix de ses box et met fin à une formule intéressante

Deux offres de SFR subissent une hausse de prix de 2€ mensuels et il n’est désormais plus possible d’accéder à un prix plus attractif pendant deux ans.

La semaine est au changement d’offre. Alors que Bouygues Telecom a récemment revu sa gamme de forfaits mobiles avec engagement, SFR change également ses offres fixes. Les offres d’entrée et de milieu de gamme de SFR voient leur prix augmenter et SFR a mis fin à son option d’opter pour un tarif promotionnel sur deux ans.

Ainsi, la box Starter passe de 16€/mois pendant la première année à 18€/mois puis 33€/mois en ADSL et 38€/mois en fibre optique indique Ariase. Soit un surcoût de 24€ sur l’année. La box SFR Power est désormais affichée à 26€/mois pendant la première année au lieu de 23€ mensuels. En ADSL, l’offre coûtera ensuite 38€/mois et 43€/mois en fibre. La box SFR Premium reste au même prix soit 32€/mois puis 50€/mois en fibre ou 43€/mois en ADSL. Toutes ces offres sont proposées avec un engagement de 12 mois.

C’est d’ailleurs sur ce point qu’un autre changement a été effectué. Depuis le mois de juillet, l’opérateur proposait en effet d’opter pour un tarif préférentiel un peu plus élevé mais durant un an. A titre d’exemple, si vous choisissiez un an sur la Fibre Power, durant cette période, l’offre vous coûtera 26€/mois contre 30€/mois si vous optez pour deux ans. Une possibilité qui permettait de réaliser des économies plutôt intéressante, mais qui n’est plus proposée par SFR.

