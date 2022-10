Une nouvelle règle menace les téléviseurs 8K dans l’Union Européenne

En Europe, les appareils électroniques les plus énergivores vont petit à petit disparaître et les descendants de nos TV 4K pourraient ne jamais avoir l’occasion de se démocratiser.

L’Union Européenne vient de mettre à jour son indice d’efficacité énergétique (IEE) en réponse à la crise actuelle. De nouvelles règles devraient ainsi entrer en application en mars 2023 et seront plus strictes que les précédentes, qui avaient déjà fait passer de nombreux appareils en catégorie G d’un point de vue de la consommation électrique, soit la plus mauvaise note.

Plus strictes, ces règles font baisser toutes les valeurs maximales de consommation en fonction des différentes tailles d’écran des téléviseurs. Ainsi, un téléviseur 4K de 55 pouces ne pourra pas dépasser une consommation de 84W pour être commercialisé sur le Vieux Continent. La limite s’élève à 112W pour 65 pouces et 141 W pour les 75 pouces.

Un changement raccord avec les problématiques actuelles, mais qui menace cependant le marché encore très nouveau des téléviseurs 8K. Une nouvelle définition qui entraîne une consommation plus importante que la 4K. Ainsi, ces modèles pourraient être interdits des rayons de magasins européens en attendant qu’une solution soit proposée pour des téléviseurs moins énergivores.

« Les limites de consommation d’énergie sur les téléviseurs 8K (et les écrans à base de microLED) sont fixées si bas que pratiquement aucun de ces appareils ne passera » explique la 8K Association, regroupant l’ensemble des constructeurs de téléviseurs proposant cette définition. L’UE doit encore réexaminer la mise à jour de l’IEE avant qu’elle soit mise en place.

Source : Clubic

