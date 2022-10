RED by SFR baisse le coût de la 5G sur ses offres mobiles

La 5G est toujours proposé sous la forme d’une option payante, mais l’opérateur baisse désormais le tarif à 3€/mois.

La 5G reste payante chez RED by SFR, mais est dorénavant moins chère. Depuis le lancement de la nouvelle génération de téléphonie mobile, la marque low-cost de l’opérateur d’Altice propose à ses clients d’opter pour la 5G en complément de son forfait mobile.

Cette option, proposée à 5€ par mois a aujourd’hui revu son prix à la baisse avec une 5G facturée 3€ supplémentaires sur le forfait mobile. A l’heure actuelle, l’opérateur propose trois offres mobiles dont deux éligibles à cette option. Ces derniers proposent respectivement 100 et 200 Go de data (17 et 20 Go depuis l’Europe et les DOM) et sont donc facturés, si vous choisissez la 5G, 20 ou 23€ par mois.

A titre de comparaison, B&You propose lui aussi une offre 5G plus onéreuse avec 130 Go de data pour 24.99€/mois. La 5G est également proposée dans ses offres avec engagement. Sosh pour sa part n’a toujours pas ajouté la nouvelle génération de téléphonie mobile sur ses forfaits mobiles. Free pour sa part a pris le parti d’inclure la 5G sans surcoût dans son forfait à 19.99€/mois.

