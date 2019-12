Découvrez l’interface de Canal+ Séries, le nouveau service de SVOD présent sur les Freebox

Le service de SVOD Canal+ Séries vient d’arriver sur les Freebox Delta, One, Revolution et mini 4K. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de l’interface de cette plateforme de streaming, que vous pouvez découvrir grâce au mois offert.

Il faudra d’abord se rendre dans l’univers vidéo de votre Freebox, puis cliquer sur “Canal+ Séries” pour souscrire au service. Choisissez ensuite votre offre, puis il faudra vous saisir votre code d’achat pour confirmer votre abonnement. Une fois cela fait, retournez sur votre interface Freebox, puis revenez sur l’application. Vous pouvez commencer à découvrir Canal+ Séries. Pour information, nous avons effectué ce petit tour d’horizon sur la Freebox Revolution.

Une interface très simple

Le design est très sobre, voir même lambda. Les codes couleurs feront penser un petit peu à Amazon Prime Video, avec son fond gris. Vous arrivez directement sur votre page de navigation, permettant directement de naviguer au sein des contenus proposés par la plateforme. Celui mis en avant est bien sûr la série originale Platane, plébiscitée par le public. Mais d’autres séries et programme cultes de Canal (ou diffusés sur Canal) sont présentés directement, ainsi que des programme de Fox Play, comme Lee Daniel’s Star.

Juste en dessous, vous avez directement accès à différentes catégories. Selon votre envie du moment, vous pourrez ainsi sélectionner les créations originales de Canal+, ou voir quelles séries documentaires sont proposées par Canal+ Séries.

Ici, la page dédiée aux créations Originales de Canal+

En faisant défiler le long de votre page d’accueil, vous trouverez également diverses sélections de programmes qui pourraient vous plaire. On y trouve également la sélection d’Eric Judor, la star notamment de Platane (mais les anciens penseront peut être à la série H…).

Petit plus d’ailleurs pour Canal+ Séries, celui ci propose également des catégories dédiées au temps que vous avez à consacrer au visionnage. “Vous avez 5 minutes devant vous ?” ou “Prêt pour une nuit blanche ?”, à vous de choisir !

D’ailleurs on note quelques touches d’humour de la part du service, comme celle-ci pour présenter Platane à ses nouveaux abonnés. Netflix a son algorithme, Canal+ Séries a… Eric Judor !

Des fonctionnalités un peu cachées

Si l’expérience de navigation est agréable, le service manque cruellement de clarté quant aux fonctionnalités proposées. On pense notamment au lecteur, qui utilise celui de la Freebox (dans notre cas la Revolution). Au premier abord, on aurait cru qu’il s’agissait simplement d’un lecteur vidéo sans plus de fonctionnalité : pas de bouton pour les sous-titres, les langues ou autres paramètres habituellement présent sur ce type de plateforme.

Mais il n’en était rien, seulement, il a fallu un peu chercher pour trouver. En effet, il suffit de cliquer sur le bouton “Menu” (en vert sur la télécommande de la Freebox Revolution) pour ouvrir une sidebar proposant de changer la version, la langue et même l’affichage.

Et rebelote pour la page où l’on navigue, même si au moins cette fois, le bouton est clairement indiqué sur votre Freebox. Après avoir appuyé sur le bouton vous accéderez ainsi à trois options différentes.

C’est d’ailleurs uniquement via cette manipulation que l’on peut effectuer une recherche. Dommage. Vous avez également la possibilité de désactiver l’utilisation de vos données pour proposer une expérience personnalisée. A l’heure où beaucoup de gens se méfient de l’utilisation de ces dernières, la mise en avant de cette fonctionnalité est plutôt appréciable.

Il vous est également possible de résilier directement votre offre depuis ce petit menu. Un moyen facile de vous désabonner si l’essai d’un mois offert du service ne vous a pas convaincu.

Verdict de la rédaction

Canal+ Séries sur Freebox propose une navigation simple pour trouver un programme, mais les amateurs de services SVOD pourraient se trouver un peu perdus avec les fonctionnalités cachées via un bouton de télécommande. En soit, l’expérience reste quand même agréable, et vous ne risquez rien à vous y essayez, avec le mois gratuit. Quant au catalogue proposé, les programmes de Canal+ sont assez réputés et plébiscités par la critique et le public pour que vous y trouviez votre compte.