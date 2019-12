Maison connectée : Amazon, Apple et Google s’unissent pour simplifier la vie au secteur et aux utilisateurs

Les géants de la tech s’unissent pour pousser le secteur de la maison connectée.

Amazon, Apple et Google, ainsi que les membres de la Zigbee Alliance (Ikea, Legrand, NXP Semiconductors, Schneider Electric, SmartThings, Somfy, Texas Instruments, etc.) ont en effet annoncé la création du groupe de travail “Project Connected Home over IP” qui vise à standardiser les solutions pour la maison connectée.

Concrètement, l’objectif est de faciliter le développement des solutions et leur promotion du côté des constructeurs, tout en simplifiant l’usage du côté des consommateurs grâce à des appareils, des applications et des services fonctionnant mieux ensemble. Faisant aussi bien appel aux géants des semi-conducteurs et constructeurs de produits connectés, qu’aux développeurs du secteur de la maison connectée, le groupe entend adopter une approche open source tout en tenant compte des technologies déjà existantes telles que les assistants vocaux Alexa, Google Assistant ou Siri. Il compte également mettre la sécurité au centre des préoccupations, pour des dispositifs sûrs, fiables et au fonctionnement transparent.