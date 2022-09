Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Delta pour leur annoncer une bonne nouvelle

De quoi rassurer les abonnés Freebox Delta : le prix ne changera pas.

Une mise au clair bienvenue. Au début du mois de septembre, Amazon augmentait les tarifs de ses abonnements Prime pour l’ensemble de ses abonnés. Le tarifa a par ailleurs évolué pour une souscription depuis un espace client Freebox, passant de 5.99€/mois à 6.99€/mois.

Cependant, la question demeurait : qu’en est-il des abonnés Freebox Delta pour qui l’offre est incluse ? Free clarifie la situation via un mail envoyé à ses abonnés. “Nous avons le plaisir de vous informer que malgré l’évolution des tarifs d’Amazon, votre service Amazon Prime reste inclus dans votre offre Freebox Delta sans surcoût !” explique l’opérateur.

Pour rappel, Amazon Prime est également offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution. Le tarif repasse ensuite à 6.99€/mois. Il permet de profiter de nombreux avantages comme la livraison gratuite et illimitée, l’accès à la plateforme SVOD Prime Video ou encore a Prime Gaming.

