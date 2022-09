Nouveau cube, téléviseur QLED… Amazon présente ses nouveaux produits TV

Le géant américain a dévoilé hier de nouveaux appareils dédiés à la télévision. Petit récapitulatif des nouveautés.

Une nouvelle salve de produits Amazon pour ceux voulant évoluer dans l’écosystème Fire TV. Amazon a dévoilé un nouveau décodeur, mais aussi un nouveau téléviseur.

La star de cette nouvelle gamme est l’Amazon Fire TV Cube troisième génération. Le concept derrière ce décodeur reste sensiblement le même, mais Amazon apporte de nouvelles technologies comme la compatibilité WiFi 6E ainsi que la capacité de brancher des appareils en HDMI directement vers le Cube, ce dernier transmettant le signal vers votre téléviseur.

Un regain de puissance est également de la partie. Le Fire TV Cube accueille un nouveau processeur octo-core 2.0 GHz, avec une promesse de performances supérieures de 20% à l’ancienne génération. Comptez sur une compatibilité 4K HDR, Dolby Vision et aussi Dolby Atmos.

On notera également l’introduction des commandes vocales Alexa avec la nouvelle télécommande Alexa Voice Remote Pro. Cette dernière possède par ailleurs des boutons customisables et aucun n’est dédié à un service de streaming. Quant à la question du prix : 159.99€ pour le Cube, les pré-commandes sont actuellement possible chez Amazon et 39.99€ pour la télécommande.

Enfin, pour clôturer les bonnes nouvelles pour les fans de TV, Amazon dévoile son tout nouveau téléviseur QLED, une première pour le géant américain. L’Omni QLED est disponible en deux tailles d’écran : 65 et 75 pouces pour un prix variant de 799 dollars à 1099 dollars.

On parle ici d’une compatibilité Dolby Vision IQ et d’HDR10+ Adaptative, qui permettent de faire varier les réglages HDR en fonction de la luminosité ambiante de la pièce. Le téléviseur tourne évidemment sous Fire TV.

