Starlink : plus les abonnés sont nombreux, moins les débits sont bons ?

Le spécialiste des speedtests Ookla s’est penché sur les débits médians des offres d’internet fixe par satellite de Starlink et parvient à une conclusion assez peu reluisante.

Une étude qui ne doit pas faire plaisir à la firme d’Elon Musk. Ookla a observé le débit médian descendant de Starlink dans tous les pays qu’elle surveille, dont la France mais aussi les USA, le Royaume-Uni on encore le Canada… D’une année à l’autre (2ème trimestres 2021 et 2022), on peut ainsi observer une certaine chute assez importante.

Une observation d’autant plus surprenante qu’en comparaison, les opérateurs traditionnels ont au contraire vu leurs débits descendants médians augmenter durant cette année étudiée. A titre d’exemple, en France le débit médian au 2e trimestre 2021 des offres de Starlink était de 140 Mb/s contre 110 Mb/s au second trimestre 2022. En revanche, les débits médias mesurés par Ookla chez les opérateurs français est passé de 75 à 110 Mb/s. Ainsi, la différence nette de débit a été presque effacée entre les offres satellites de SpaceX et les offres classiques d’Orange, Free et consorts.

Ookla impute cette baisse à la croissance du nombre d’abonnés aux offres proposées par la firme d’Elon Musk au fil des mois. Starlink a dépassé les 400 000 utilisateurs mondiaux en mai et a récemment commencé à déployer un service sur les navires de croisière Royal Caribbean. Un groupe d’utilisateurs a également signalé des baisses de prix surprises en août, ce qui pourrait expliquer en partie la hausse du nombre d’abonnés. Le système sera encore plus sollicité à la fin de 2023 lorsque certains clients de T-Mobile auront la possibilité de se connecter aux satellites de Starlink via leurs appareils mobiles.

Source : Ookla via Mashable

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox