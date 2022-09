Clin d’oeil : un abonné Freebox a enfin la fibre mais en échange de quoi ?

Quand l’intervention d’un technicien se passe parfaitement du côté de la fibre, mais cafouille sur le reste.

Yoann a vécu un petit ascenseur émotionnelle. Habitant à Ecrouves en Meurthe-et-Moselle, il recoit un technicien à son domicile le 24 août pour installer la fibre pour sa Freebox. Arrivée à 10h du prestataire pour un départ une heure et demie après, tout se passe bien.

Cependant, plusieurs mauvaises surprises s’enchaînent après son départ : “le technicien a coupé le fil du téléphone”, rendant son fixe inutilisable. Mais ce n’est pas tout, Yoann s’est également rendu compte que sa sonnette, son interphone et même l’éclairage extérieur de son logement ne fonctionne plus.

Un malencontreux incident, qui n’obtient pas vraiment une oreille attentive de l’opérateur. Free “balade” Yoann selon ses propres dires et la semaine dernière, une téléconseillère “m’a assuré que ma demande avait été prise en compte et que le service litige allait m’appeler le lendemain” sans plus de nouvelles depuis . Il explique avoir toujours des problèmes pour joindre l’opérateur. Au moins la fibre fonctionne !

