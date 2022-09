Totalement Fibrés : toutes les nouveautés de l’été chez Free, cata et conflit chez Canal+

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

C’est la reprise de Totalement Fibrés, on passe en revue toutes les nouveautés Freebox et Free Mobile de l’été. Dans notre débat de la semaine, nous reviendrons sur le conflit opposant TF1 et Canal+. La filiale de Vivendi ne sera pas épargnée dans le Up and Down. le chiffre de la semaine ne va pas plaire aux abonnés Prime.



