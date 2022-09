Free en discussion avec l’Etat pour une “campagne de test grandeur nature” du nouveau système d’alerte sur mobile en cas de danger

“ Cet outil est complémentaire aux systèmes d’alerte existants ( plus de 2 000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, l’activation des médias TV et radio pour diffusion des messages d’alerte et d’information sur leurs antennes ainsi que la mobilisation des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux…). Il constitue ainsi une réponse supplémentaire adaptée à un large périmètre de risques et de menaces” explique le gouvernement. Pour être alerté, il n’y a rien à faire, un SMS vous sera directement envoyé.