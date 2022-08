Insolite : une application pour s’envoyer des messages … sous l’eau

Une utilité très limitée, mais qui a nécessité de l’ingéniosité.

Fini la perte du signal au beau milieu des dauphins ou de la barrière de corail. Les chercheurs de l’Université de Washington ont créé une application de communication sous-marine pour contrer le pouvoir d’absorption des ondes radio de l’eau. Pour cela, il suffisait d’utiliser des signaux sonores pour transmettre vos messages à vos collègues de plongée.

En effet, une fois sous l’eau, les ondes bloquent directement le signal de nos téléphones et les données envoyées ne peuvent pas parcourir plus de quelques centimètres. C’est d’ailleurs pour cela que les sous-marins ont besoin d’une attache dans le but de transmettre des données dans les deux sens à la surface. Le son pour sa part, se déplace plus facilement dans l’eau : pour preuve l’utilisation de ces ondes sonores par de nombreux animaux marins.

Les plongeurs peuvent ainsi communiquer à travers des gestes bien précis avec un vocabulaire assez limité et une obligation d’avoir un visuel avec votre partenaire. Avec AquaApp, cette limite est levée, puisque votre téléphone (sous réserve d’une protection étanche bien sûre, peut envoyer vos messages facilement. En effet, l’application utilise le haut-parleur de votre téléphone pour communiquer des données au lieu des ondes radios.



Si cela avait déjà été fait dans certains tests, cette fois l’application se veut ultra accessible y compris sur les montres connectées. “Outre le téléchargement d’une application sur leur téléphone, la seule chose dont les gens auront besoin est un étui de téléphone étanche évalué pour la profondeur de leur plongée” déclare le responsable de l’application.

Un plongeur est soumis à de nombreux changements d’environnements et l’application doit prendre en compte toutes ces modifications. “ Les mouvements causés par les humains, les vagues et les objets à proximité peuvent interférer avec la transmission des données. Nous avons dû nous adapter en temps réel à ces facteurs et à d’autres pour nous assurer qu’AquaApp fonctionnerait dans des conditions réelles ” explique-t-il. Ainsi, une re calibration doit être opérée par l’utilisateur avec un simple geste de la main en cas de souci.

Des expérimentations ont été menées dans des lacs et dans une “baie avec de fortes vagues” et ont pu montrer une utilisation possible à une distance de 100 mètres. Si cette solution ne devrait pas remplacer complètement l’apprentissage des gestes de communication, qui peuvent rester très utile ne serait-ce qu’en cas de problème sur le smartphone, cet outil pourrait bien faciliter la vie des plongeurs.

