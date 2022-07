NRJ Mobile propose un forfait 5G exclusif avec 100 Go en promotion

C’est assez rare pour le souligner. NRJ Mobile propose un forfait 5G en promotion en partenariat avec la ligue française officielle de Teamfight Tactics nommée Hex League.

NRJ Mobile étant le partenaire principal de la Hex League, le MVNO profite de l’occasion pour proposer un forfait 5G inédit. Pour la somme de 13 euros par mois ce forfait offre donc 100 Go d’internet en 5G sur le réseau Bouygues Telecom avec appels et SMS/MMS en illimités ainsi qu’une enveloppe data de 18 Go en Europe et DOM. Il faudra s’acquitter de la somme de 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

Disponible tout le long de la Hex League, ce forfait est disponible jusqu’au 1er août prochain. A noter que pour bénéficier de la promotion à 13 euros par mois, il faudra ajouter un code promo à l’étape 4 du processus d’inscription. Le code promo est à retrouver sur la chaine Twitch de ShaunZ, un ancien joueur professionnel du jeu League of Legends. Pour accéder au code, rendez-vous ici. Il n’est pas nécessaire de détenir un compte Twitch pour récupérer le code promo.