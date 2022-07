Free Mobile annonce par mail à ses abonnés une évolution de sa politique de confidentialité

Free Mobile met à jour sa politique de confidentialité des données personnelles, avec plus de transparence et de précisions sur leurs utilisations.

A l’occasion de l’envoi mensuel de la facture Free Mobile, l’opérateur annonce dans le même mail ” une nouvelle politique de confidentialité des données Free”. Cette politique de protection des données vous permet de comprendre quelles données personnelles sont collectées par l’opérateur, ce qu’il en fait ainsi que vos droits les concernant.

La mise à jour de la politique de confidentialité de Free apporte les évolutions suivantes :

• Plus de transparence et de clarification sur les traitements de données personnelles opérés dans le cadre de la fourniture des services.

• Plus de précision concernant les finalités des traitements de données personnelles.

• Distinction des traitements de données personnelles effectués concernant les abonnés Free Mobile et les prospects afin de permettre une simplicité de lecture.

Vous pouvez retrouver la nouvelle politique de confidentialité des données Free sur cette page