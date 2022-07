Free Mobile augmente légèrement le prix de son offre 90 Go

Dès aujourd’hui et jusqu’au 19 juillet prochain, Free Mobile propose une offre Série Free comprenant 90 Go à 9,99€/mois, soit 1€ de plus pour autant de data en France que l’offre précédente.

Free Mobile revoit aujourd’hui son offre Série Free en appliquant une légère hausse de tarif. Si l’opérateur propose toujours la même enveloppe de données, 90 Go à consommer en France métropolitaine, le prix de l’abonnement passe de 8,99€/mois à 9,99€ après une baisse de 3€ dernièrement. Par ailleurs, 12 Go sont inclus en roaming depuis l’Europe et les DOM contre 10 Go précédemment. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

Dans une gamme de prix équivalente, Bouygues Telecom propose un forfait 100 Go à 10,99 € tout comme Red by SFR à un centime près. Sosh fait quant à lui le choix d’une série limitée 60 Go à 10,99€/mois.