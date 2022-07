Un service de messagerie de Google devient inaccessible pour les utilisateurs iOS et Android

Google avait annoncé la fin de Google Hangouts durant l’année 2020.

Deux ans plus tard c’est désormais chose faite. En effet, le service de messagerie de Google n’est plus fonctionnel comme le font remarquer certains utilisateurs d’Android et d’iOS.

D’ailleurs depuis 2021, Google propose aux utilisateurs d’Hangouts de migrer vers Google Chat. On notera que de toute manière le vieux service de messagerie de Google n’a pas proposé de mise à jour depuis très longtemps et qu’il n’est même plus proposé sur le magasin d’application pour certains modèles de smartphones.

Pour ceux qui utiliseraient encore Hangouts, il s’affiche désormais le message suivant : “Hangouts a été remplacé par Google Chat. Vos conversations et de nouvelles fonctionnalités vous attendent dans Chat dans Gmail ”. D’autant plus que Google indique que “certaines conversations ou parties de conversations ne migrent pas automatiquement de Hangouts vers Chat” et que plus d’informations seront communiquées d’ici septembre 2022. A noter qu’il sera possible d’utiliser Hangouts jusqu’au mois d’octobre 2022 avant son extinction définitive.

Source : Frandroid