iOS 16 : certaines fonctionnalités absentes sur plusieurs iPhone

Entre question de matériel embarqué et réservation pour la dernière gamme, voici les fonctionnalités du prochain OS d’Apple qui ne seront pas disponibles sur les modèles les plus anciens.

Des restrictions pour diverses raisons. Si iOS 16 s’est révélé il y a quelques semaines avec de nombreuses promesses, les personnes équipés d’un iPhone un peu plus ancien, malgré une compatibilité avec l’OS se retrouvent privés de certaines fonctionnalités. Nos confrères de 9to5Mac ont en effet répertorié plusieurs services qui seront soit réservés aux smartphones du géant américain dotés de la puce A12 Bionic ou plus récente et ceux réservés aux iPhone 13.

Ainsi, il faudra bénéficier d’un iPhone XS ou plus récent pour bénéficier de la liste d’amélioration et d’évolutions suivantes :

Live Text dans les vidéos : capacité de sélectionner du texte dans des vidéos et de le copier

Actions rapides dans Live Text soit la possibilité de sélectionner en un clic des textes détectés dans les photos et les vidéos

L’ukrainien, le japonais et le coréen intégré dans le Live Text

La possibilité d’insérer des emojis lorsqu’on envoie des messages via Siri

L’utilisation de Siri au sein d’applications

Le passage rapide de la synthèse vocale au clavier

L’ajout rapide de médicaments depuis l’appareil photo de l’iPhone

La recherche d’images dans davantage d’applications via Spotlight

La capacité d’isoler un sujet en supprimant l’arrière-plan dans Visual Look Up

Les fonds d’écran Astronomy.

Les iPhones 13 se voient pour leur part réserver le flou de premier plan dans les portraits ou la qualité améliorée de l’enregistrement en mode cinématique. L’OS doit être déployé vers l’automne en même temps que les iPhone 14.

Source : via Frandroid