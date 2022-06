Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : 110 chaînes supplémentaires et plus de 1000 films gratuitement

La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité Pluto TV propose désormais 110 chaînes gratuites en France. Si le bouquet TV de votre box ne vous suffit pas, élargissez le catalogue de contenus accessibles avec l’application Pluto TV, disponible sur la Freebox Pop, mini 4K et sur l’Apple TV. Lancée en février 2021, la plateforme de Paramount Global a quasiment triplé le nombre de canaux disponibles en l’espace de 15 mois, pour atteindre un total de 110 chaînes thématiques en tout genre aujourd’hui. Deux flux sud-américains d’information font cette semaine leur apparition, à savoir Chilevision Noticias (canal 310) et Telefe Noticias (canal 315). A noter qu’une chaîne dédiée à la série MacGyver s’apprête à vivre ses premières heures dès la semaine prochaine. Pour rappel, Pluto TV propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV. Son accès a récemment été étendu aux Playstation 4, mais aussi aux XBOX et une application pour PC a également été lancée. Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 80 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du premier trimestre 2022 près de 68 millions d’utilisateurs dans le monde.