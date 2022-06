Free annonce un nouveau Free Center à venir à Paris

En Île-de France, l’opérateur dispose aujourd’hui plus de 30 boutiques. Dans la région, Free emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les collaborateurs des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 18% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.