Totalement fibrés : deux grosses nouveautés Freebox, un forfait Free Mobile 100% data, on dit oui ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission, nous revenons sur le lancement du WiFi 6E sur la Freebox Delta agrémenté d’une analyse. Free a également surpris ses abonnés avec le lancement d’une première application de gestion de compte pour les abonnés Freebox en version Alpha. Vous retrouverez nos rubriques habituelles comme le Up and Down, Orange sera dans le viseur. Dans votre rubrique préférée, le Free Fight, nous débâterons sur l’utilité de lancer un forfait 100% data en France.