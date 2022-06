Clin d’oeil : le forfait mobile tout illimité à prix réduit pour les abonnés Freebox met Free hors de lui

“Non mais je ne vais pas crier, combien ?”, voici la réaction de Free quand un abonné lui apprend avoir consommé 1,2 To de données en 1 mois.

C’est l’un des atouts majeurs de Free, ses offres convergentes. Ce n’est pas un secret, les abonnés Freebox bénéficient d’un tarif avantageux en souscrivant chez Free Mobile, à savoir jusqu’à 4 forfaits Free 5G/4G+ illimitée à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois, sans engagement. Mieux encore pour les abonnés Freebox Pop, l’un des quatre forfaits tout illimité proposé, leur revient à seulement 9,99€/mois.

Si de nombreux abonnés ne ressentent plus le besoin de jeter un oeil sur leur consommation de données, d’autres semblent apprécier dévorer à outrance des centaines de gigas de data, et même plus encore. C’est le cas de ce Freenaute, lequel a consommé 1,2 To de data en avril, de quoi s’en targuer sur Twitter.

A l’affût, Free s’est fendu d’un commentaire en reprenant un scène mythique du film La cité de la peur dans lequel Tchéky Karyo lance: ” Non mais je ne vais pas crier, COMBIEN ?”.

Avec l’évolution des réseaux, notamment dans le mobile, les abonnés français consomment de plus en plus de contenus sur leur smartphone. C’est d’autant plus observable chez Free Mobile notamment grâce au forfait illimité permettant de surfer et télécharger à plein régime sans crainte de faire flamber la facture. Certains vont même bien plus loin que ce qu’on pourrait imaginer, avec des records de consommation de data dépassant les 3 To consommés en un mois, même si ceux-ci restent minoritaires.

“Lorsque Free Mobile a été lancé, un abonné consommait 1Go, aujourd’hui, un abonné Free Mobile consomme 20 Go” a fait savoir en décembre dernier Thomas Reynaud, directeur général de l’opérateur. Largement au dessus de la moyenne nationale.