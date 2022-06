Fbox TV se met à jour pour les abonnés Freebox n’ayant pas Oqee sur mobile

Une nouvelle version de “Fbox TV”, estampillée 5.02, est disponible dans l’App Store d’Apple pour les abonnés Freebox souhaitant profiter de Freebox TV sur leur mobile.

Alternative à Oqee bien qu’il vous faudra être connecté au Wifi de votre Freebox pour en profiter, l’application Fbox TV permet de visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service « multiposte » de Freebox TV sur vos mobiles et tablettes, tout en bénéficiant de fonctionnalités utiles. De quoi contenter les abonnés Freebox mini 4K qui ne disposent pas de l’application Oqee sur mobile. Le développeur de l’app a déployé récemment une nouvelle mise à jour récemment sur iOS.

Au rang des améliorations, le lecteur a été mis à jour alors que des commandes entre l’application et la box ont été optimisées. Certaines chaînes en double ont également été supprimées. Enfin, une vérification de l’activation du réseau local a été introduite.

Compatible avec toutes les Freebox hormis la V5/Crystal, Fbox TV propose plusieurs fonctionnalités comme le choix de la qualité SD ou HD quand les chaînes le proposent. Il est également possible parfois de choisir la langue audio et des sous-titres, mais aussi de bénéficier de TF1 et M6 via le tuner TNT de votre Freebox. La grille des programmes est récupérée directement de votre box.

A noter que d’autres applications peuvent intéresser les abonnés Freebox pour regarder la TV sur mobile comme Box’n TV, myCanal, Multipostes pour Freebox TV ou encore Molotov. Sans oublier Oqee mobile disponible pour les clients Pop, Delta et Révolution.