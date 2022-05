Free Mobile : un nouveau smartphone à moins de 100€ débarque, et c’est le seul

Le smartphone d’entrée de gamme Realme C11 (2021) de la marque chinoise créée en 2018 par un ancien d’Oppo, est à présent proposé dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Pour les petits budgets, le Realme C11 peut faire l’affaire mais il ne faudra pas s’attendre à de grandes performances en matière de photo. Equipé d’Android 11, d’un écran 6,6 pouces HD et d’un processeur de 1.6GHz Octa-Core, il permet de jouer à des jeux sans problème et d’utiliser des applications lourdes. Sa batterie de 5000 mAh promet une belle autonomie. Côté stockage, il faudra se contenter de 32 Go de stockage extensible via microSD. Son point faible réside dans ses capteurs photo, avec une caméra principale de 8 Mpx et frontale de 5 Mpx.

Il faut dire que son prix est très abordable. Il faudra débourser 98€ en achat comptant ou 15€ à la commande puis 2,99€/mois pendant 24 mois via la solution Free Flex. L’option d’achat est fixée à 12€. A noter que le Realme C11 est le seul smartphone affiché à moins de 100€ dans la boutique en ligne de Free Mobile, hormis le feature phone Alcatel 3090G proposé à 39€.