Xavier Niel s’intéresserait au sauvetage du seul quotidien de Polynésie française

Après France-Antilles en 2020, Xavier Niel pourrait sauver le quotidien La Dépêche de Tahiti.

En plein bras de fer face à l’armateur CMA-CGM pour le rachat de 89% des parts que détenait Bernard Tapie dans le groupe de presse La Provence, Xavier Niel s’intéresserait en parallèle au sauvetage de “La Dépêche de Tahiti” qui cherche un repreneur. Placé en liquidation judiciaire, l’unique quotidien de Polynésie française a cessé de paraître le 29 avril dernier. Le fondateur d’Iliad étudierait le dossier dans l’optique de faire une offre, annonce La Correspondance de la presse selon ses sources. Détenu depuis 2014 par l’homme d’affaires Dominique Auroy, “La Dépêche de Tahiti” a vu sa masse salariale se réduire comme peau de chagrin ces dernières années, le groupe comprenant aussi les magazines Fenua Orama, Maisons du Fenua et Tiki mag, est ainsi passé de 170 employés avant rachat à 38 aujourd’hui. Après avoir sauvé et repris France-Antilles en 2020, seul quotidien de Martinique, Guadeloupe et Guyane, Xavier Niel pourrait ainsi récidiver.

Source : La Correspondance de la presse.