Près d’un tiers des applications disponibles sur iOS et Android sont abandonnées, il faut être vigilant

Il y a du choix, mais les développeurs peuvent vite arrêter de s’en occuper face à un manque de succès.

D’après une étude de Pixalate, plus de 1,5 millions d’applications présentes sur les stores d’Apple et de Google n’ont pas été mises à jour depuis plus de deux ans. On peut alors les considérer comme abandonnées. L’analyse a été réalisées sur les applications disponibles au téléchargement à la fin du premier trimestre 2022, soit plus de 5 millions d’apps disponibles.

A titre de comparaison, 1.3millions (28%) des applications disponibles ont été mises à jour dans les 6 derniers mois. Un phénomène plus courant sur le Play Store d’Android, avec 869 000 applications “abandonnées”, contre 650 000 sur l’app Store. Certaines thématiques sont plus propices à l’abandon que d’autres, notamment le domaine de l’éducation, des livres ou encore certains jeux. Les applications de finance, de santé ou de shopping sont pour leur part plus souvent mises à jour.

Et il existe également des applications “super abandonnées”, explique Pixalate, soit n’ayant pas reçu d’update depuis plus de 5 ans. Les spécialistes expliquent que ces applications n’ayant pas reçue d’update depuis longtemps peuvent poser de sérieux problèmes de sécurité. Ainsi, si vous utilisez régulièrement des applications assez vieillissantes, il serait peut être judicieux de trouver une alternative pour éviter tout risque.