Les développeurs OQee by Free annoncent avoir résolu un bug important, et que le correctif a été transmis à Apple

Les problèmes de l’interface OQee de Free ont été corrigés et Apple déploie le correctif.

Nous vous annoncions hier que Free avait lancé une nouvelle version d’OQee, qui rencontrait des problèmes sur Apple TV et iPhone. Les développeurs de l’application n’auront pas tardé à identifier le problème et apporter un correctif. Ils annoncent ce soir : “Suite à nos investigations, nous avons constaté que le Fournisseur TV n’était plus présent dans les Réglages d’Apple. ”

Et ils expliquent que “les équipes d’Apple viennent d’envoyer un correctif qui est en cours de déploiement progressif. Il ne sera pas nécessaire de redémarrer l’Apple TV ou votre iPhone”. Les abonnés Freebox concernés vont donc retrouver rapidement l’application OQee complètement fonctionnelle.