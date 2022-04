Abonnés Freebox : une nouvelle version d’Oqee à venir sur Apple TV pour corriger un bug gênant

Les développeurs d’Oqee sont de nouveau sollicités pour résoudre un problème plutôt urgent sur le décodeur d’Apple.

Free a déployé plusieurs nouvelles versions de son application Oqee aujourd’hui, mais l’une d’entre elle pose problème. Il s’agit en effet de la mise à jour 1.7.0 déployée sur Apple TV, qui s’avère être inaccessible depuis l’update.

Le problème est connu des équipes de Free, et ces derniers s’attellent à le résoudre et prévoient ainsi de développer un correctif pour permettre aux abonnés dotés d’une Apple TV de continuer d’accéder aux services d’Oqee. Univers Freebox vous tiendra au courant de sa résolution.

Pour rappel, l’interface TV de l’opérateur de Xavier Niel est disponible pour les abonnés Freebox Révolution, Delta et Pop sur Apple TV ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K, Crystal et One sous réserve d’avoir souscrit au multi-tv avec player Pop ou Apple TV.