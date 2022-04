Le fils de Martin Bouygues prend encore du galon et devient le nouveau président de Bouygues Telecom

Le conseil d’administration de Bouygues Telecom s’est réuni le 21 avril pour nommer président le fils de Martin Bouygues. Il succède à Richard Viel.

Depuis 2021, les fonctions de président et de directeur général seront dissociées chez Bouygues Telecom. Une manière de préparer la succession de Martin Bouygues. Au sein de la filiale télécom du groupe, Richard Viel nommé il y a un peu plus d’un an, laisse place aujourd’hui à Edward Bouygues à la présidence de l’opérateur. Ce dernier continuera d’exercer en parallèle ses fonctions de directeur général délégué du groupe Bouygues.

De haut de ses 38 ans, le fils de Martin Bouygues ne cesse de prendre du pouvoir au sein du groupe. Il pilotera ainsi en duo l’opérateur accompagné de Benoît Torloting nommé directeur général de Bouygues Telecom le 1er janvier 2022.

Edward Bouygues est diplômé de l’ESSCA d’Angers (spécialisation Banque Finance) et titulaire d’un MBA de la London Business School. Après avoir exercé pendant cinq ans des fonctions de conducteur de travaux et des fonctions commerciales chez Bouygues Construction, il rejoint en février 2014 Bouygues Telecom en tant que responsable marketing. Il est ensuite nommé directeur marketing en charge des services, des contenus et du design des produits. En février 2017, il est devient directeur général de RCBT (Réseau Clubs Bouygues Telecom) avant de prendre en février 2021 la vice-présidence Développement.