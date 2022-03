Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #206

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Poutine et internet, une longue histoire de désamour selon un journaliste russe.

"Poutine n'a jamais utilisé un smartphone ou un ordinateur. Il est convaincu qu'Internet est une invention de la CIA", d'après Sergueï Parkhomenko dans l'Obs — Ameliecharnay (@ameliecharnay) March 15, 2022

Quand la sous-traitance dépasse vraiment les bornes…

PM neuf où seul Orange était intervenu jusqu'à maintenant, mais bon c'est les vilains presta du dégroupage qui casse tout…. c'est un putain de triangle quoi ! pic.twitter.com/ggkSNxmgGy — `Sam-ourai` (@Sam9urai) March 8, 2022

A l’heure où d’ importantes quantités de sable saharien survolent la France, les antennes Free Mobile se croient sur Mars.

A ce propos, Orange c’est un peu Skynet aujourd’hui non ?

Parcequ'on a résilié SFR https://t.co/WvPTI4BHDX — Covid Tennant (@KayKouine) March 15, 2022

Plus de 100 000 tests effectués sur nPerf, cet utilisateur méritait bien la version premium offerte pendant 10 ans !

Pour vous remercier, nous vous avons activé la version premium 10 ans 😉🏆 — nPerf speed test (@nPerf) March 11, 2022

Le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, va quitter la politique pour le privé à l’issue de la prochaine élection présidentielle. Mais qui pour le remplacer ? L’intéressé a sa petite idée, Marc Rees, le rédacteur en chef de Next Inpact.