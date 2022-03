Nrj Mobile propose un nouveau forfait avec un prix mini même après la première année

NRJ Mobile commercialise un forfait mobile série limitée sans engagement à petit prix avec une enveloppe data adaptée à ceux qui consomme peu d’internet.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de centaines de gigas. Jusqu’au 17 mars 2022, NRJ Mobile propose le forfait Woot à 4,99 euros par mois avec 7 Go d’internet permettant de bénéficier du réseau de Bouygues Télécom. Compatible 4G et sans engagement de durée, celui-ci intègre les appels, SMS et MMS en illimités, ainsi que 7 Go pour le roaming depuis l’Europe et les DOM.

Le tarif promotionnel est valable même après la première année À noter que la carte SIM triple découpe est facturée 10 euros au moment de la commande de la ligne.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.