Énorme faille de sécurité sur Google Chrome, mettez rapidement votre navigateur à jour

Malgré des mises à jour régulières, Google Chrome le navigateur de la firme américaine détecte des failles plus ou moins critiques.

Dernièrement, 11 failles ont été détectées dont 7 jugées critiques. Même si la plupart ne sont pas exploitées par des cybercriminels, il faut rester vigilant. D’ailleurs, Google avoue avoir détecté une faille très critique, exploitée par des pirates. L’entreprise n’a pas donné plus de détails pour le moment. On sait tout de même que ce sont des hackers honnêtes et indépendants qui ont travaillé pour mettre en lumière ces failles de sécurité.

Afin de protéger ses utilisateurs, le géant de la Tech encourage vivement les 3 milliards d’utilisateurs de Chrome à le mettre à jour le plus rapidement possible. Mettre à jour votre navigateur est important puisque cela empêchera les personnes mal intentionnées d’utiliser la faille.

Comment s’assurer que le navigateur est à jour ?

Les mises à jour sont installées automatiquement lors de l’ouverture du navigateur. Afin de s’assurer que vous possédez bien la dernière mise à jour, rendez-vous sur les trois petits points situés en haut à droite de l’écran. Ensuite, il faudra se rendre dans “paramètres” puis “à propos de Google Chrome”. Si une mise à jour est disponible, cliquez dessus et suivez les instructions afin de l’installer.

Source : Presse Citron