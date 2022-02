Antennes 3G, 4G ou 5G, l’ANFR permet aux utilisateurs d’y voir plus clair

L’Agence Nationale des Fréquences met à jour son application mobile en permettant de mieux filtrer les sites apparaissant sur sa carte de couverture.

Une nouvelle fonctionnalité pour OpenBarres, l’application de l’ANFR permettant de jauger le signal reçu par votre mobile. L’agence annonce que les chasseurs d’antennes et passionnés de télécoms ayant téléchargé l’application sur leur smartphone Android peuvent désormais filtrer les différents sites des réseaux mobiles par opérateur et par génération de réseau. Si vous cherchez à connaître la puissance d’émission d’une antenne SFR ou Bouygues Telecom par exemple, pour la comparer à celle d’une antenne Orange ou Free, vous pouvez ainsi vous rendre directement sur l’outil de filtre et modifier votre carte à votre guise.

Application gratuite et sans publicité proposée par l’Agence nationale des fréquences, Open Barres permet d’obtenir la puissance du signal reçu par le smartphone depuis les réseaux de votre opérateur, des infos techniques sur les réseaux de téléphonie mobile ouverts au public, des infos mises à jour chaque semaine sur le déploiement des réseaux 5G ouverts au public en France métropolitaine et des infos relatives à l’exposition aux ondes radioélectriques émises par les téléphones mobiles. Pour rappel, l’application n’est disponible que sur Android pour l’instant, malgré la volonté de l’ANFR de proposer son application sur les iPhone.