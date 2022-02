Jusqu’à 70€ de remboursés pour l’achat de smartphones chez Free Mobile

De quoi réaliser des économies lors de vos commandes Free Flex, où cette dernière passe à 1€ après remboursement.



La formule Free Flex, un mix entre un crédit gratuit et une location, permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. Et s’il est toujours possible d’acheter son smartphone au comptant dans la boutique Free Mobile, l’opérateur privilégie son offre Free Flex, en proposant des ODR uniquement pour cette formule. C’est notamment le cas pour le Honor 50 dans tous ses états, ainsi que pour le TCL 20 R 5G.

Le Honor 50 bénéfice en effet d’une offre de remboursement de 70€, valable pour le modèle 128 Go et celui de 256 Go. A noter cependant que seul le modèle 256 Go est disponible actuellement dans la boutique en ligne. Ce smartphone est proposé à 71€ à la commande, puis 16.99€/mois pendant 24 mois. Après la remise demandée et obtenue, vous pouvez ainsi compter sur une commande à 1€.

Vient ensuite un smartphone très récemment arrivé dans la boutique de l’opérateur : il s’agit du TCL 20 R 5G, d’une valeur de 199€. En passant par Free Flex, vous devrez ainsi compter sur 29€ à la commande puis 5.99€/mois. Vous pouvez cependant réclamer une offre de remboursement de 28€, faisant passer le montant de la commande à 1€ une fois la remise effectuée.