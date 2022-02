Free lance une petite mise à jour de Freebox Home

Free déploie une mise à jour de son application Freebox Home sur iOS, pour les utilisateurs qui disposent de la version test sur TestFlight.

Après une première mise à jour lancée mercredi par Free, l’application Freebox Home dédiée au Pack Sécurité de la Freebox Delta et aux objets connectés, bénéficie dans une nouvelle version via TestFlight. Simple, l’interface de Freebox Home se décompose en trois parties (objets connectés, widgets et alarme), de nombreuses fonctionnalités sont aussi à découvrir dans notre test.

Cette mise à jour, estampillée 1.0.3 (206) apporte uniquement des corrections, listées ci dessous :

Pour remonter tout bug, incompréhension ou manque de fonctionnalité aux développeurs directement via TestFlight, il suffit de se rendre sur la page de l’app “envoyer une évaluation de la bêta”. Pour les utilisateurs de l’application Android, une adresse mail dédiée a été créée : beta.app-home@freebox.fr .

Merci à TiinoX83