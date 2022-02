VoLTE : Free annonce une compatibilité d’office avec tous les smartphones sortis en 2022

Envie de profiter de la VolTE de Free Mobile sans attendre ? L’opérateur annonce une prise en charge sur tous les smartphones commercialisés dans l’Hexagone en 2022.

Une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile. L’opérateur annonce ce 18 février que “tous les terminaux sortis en France depuis le 1er janvier 2022 supportent la VoLTE Free d’office”.

Lancée en octobre 2021, ce service est compatible uniquement avec les forfaits Free 5G (que le téléphone soit 5G ou pas) et Free Pro. En revanche, il n’est pas compatible avec les forfaits à 2€, ni avec les offres « Série Free ».

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.