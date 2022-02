Un forfait 50 Go à petit prix, avec la promesse affichée d’échapper aux augmentations

Un forfait mobile à petit prix avec une bonne quantité de data, sans engagement et sans augmentation de tarif, voilà ce que propose La Poste Mobile.

La Poste Mobile, qui utilise le réseau de SFR, commercialise un forfait 50 Go sans engagement à petit prix. “Sans augmentation de prix”, est-il d’ailleurs promis, sans doute en référence aux évolutions de forfaits que subissent régulièrement les abonnés Bouygues Telecom et SFR.

Facturé 9,99 euros par mois (ou 8,99 euros pour les clients box), ce forfait inclut donc 50 Go de data, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité. Il est utilisable depuis l’Europe et les DOM/COM avec une enveloppe de 10 Go (déduction des 50 Go) et peut proposer des débits 5G moyennant une option à 5 euros par mois.