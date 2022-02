Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : TF1 déclare la guerre à Orange, Free lance une “seconde” Freebox

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

31 janvier 2019 : Free offre l’accès à 30 000 livres à ses abonnés

Les premiers pas d’une collaboration qui continue encore aujourd’hui. Le 31 janvier 2019, l’opérateur de Xavier Niel annonçait en effet offrir à ses abonnés Freebox comme mobile (à l’exception du forfait à 2€), l’accès à Youboox One. Cette offre de lecture en streaming proposait alors 30 000 livres, lisibles directement depuis une application ou votre navigateur. Si elle a été offerte pendant une durée d’un an, l’offre a évolué en février 2020 pour devenir une option disponible avec un mois d’essai et la plateforme a également été rachetée pour devenir Nextory.

1er février 2003 : Free lance sa Freebox V2

La Freebox première du nom a eu droit à sa première mise à jour matérielle après une sortie en 2002. Pas vraiment de changement de design dans cette V2 déployée le premier février 2003. Il s’agit surtout d’une version améliorée de la première box de Free, avec une nouvelle alimentation et de nouveaux composants pour la VoIP. Il faudra attendre un an pour une nouvelle version de la Freebox.

Retrouvez ici notre rétrospective sur l’évolution des Freebox

1er février 2011 : Free-reseau.fr voit le jour

Le site dédié à relever les problèmes rencontrés sur le réseaux fixe de Free fête cette semaine ses 10 ans d’existence. Lancé le 1er février 2011 par des membres du Journal du Freenaute, free-reseau.fr permet de connaître l’état du réseau dégroupé de Free en temps réel et les éventuelles pannes, tout en précisant les DSLAM non-joignables. Joyeux anniversaire !

1er février 2013 : L’abonnement Freebox TV soumis à un abonnement

Depuis le lancement de sa première offre en triple play, Free avait toujours considéré le bouquet Freebox TV comme partie intégrante de ses offres. C’est au premier jour de février de l’année 2013 que l’opérateur de Xavier Niel a décidé d’en faire un service soumis à un abonnement à 1.99€, toujours inclus dans l’offre Freebox cependant. C’est notamment pour cela que vous pouvez vous désabonner du bouquet encore aujourd’hui, depuis votre espace abonné.

1er février 2018 : Un bras de fer entre TF1 et Orange s’engage

Un conflit basé sur des accords de diffusion. Faute d’avoir trouvé un accord avec Orange, après deux ans de négociation, TF1 annonçait le 1er février 2018 suspendre la fourniture à Orange du service replay MyTF1 et avoir demandé à l’opérateur de diffuser ses chaînes sur ses box. Un bras de fer s’est ensuite engagé entre les deux parties, la Une demandant à être rémunérée davantage, tandis qu’Orange considérait le tarif excessif. Finalement, l’affaire s’est résolue le mois suivant, avec un retour à la normale le 12 mars 2018.

03 février 2009 : Alice présente sa nouvelle AliceBox

Une nouvelle merveille pour l’opérateur Alice ! Jeu de mot à part, c’est bien le 03 février 2009 que la nouvelle box est présentée par Alice. Cette nouvelle box proposait alors plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le WiFi MiMo et un routeur intégré.. A noter également parmi les nouveautés de cette offre, l’option “Service TV Premium”, qui proposait un nouveau décodeur TV HD Magnétoscope, permettant d’enregistrer 40 heures de programme en SD et intégrait le contrôle du direct. Ce dernier était d’ailleurs fourni avec des boîtiers CPL, une nouveauté chez l’opérateur.

04 février 2004 : Facebook est lancé

C’est le mastodonte de la dernière décennie, le premier réseau social à exploser ainsi tous les records : Facebook a été lancé il y’a maintenant 16 ans par Mark Zuckerbeg depuis sa chambre de l’université de Harvard. Bien loin du mastodonte qu’il est aujourd’hui, à l’époque le site était en effet pensé comme un réseau dédié à l’élite de l’université.

Pour nos lecteurs cinéphiles, “The Social Network”, un film de David Fincher relate la création de Facebook et en voici la bande- annonce.