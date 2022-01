Auchan Telecom offre des smartphones Apple et Xiaomi avec ses séries limitées

Auchan Telecom offre un smartphone avec deux séries limitées. Selon la formule choisie, vous pouvez obtenir un modèle d’entrée de gamme Xiaomi ou un iPhone reconditionné.



Pas un, mais deux forfaits mobiles avec smartphone offert en contrepartie d’un engagement d’une durée de 24 mois. Auchan Telecom propose ainsi un forfait 50 Go à 12,99 euros par mois, accompagné d’un smartphone Xiaomi Redmi 9C, un modèle d’entrée de gamme. En parallèle, un forfait 100 Go à 16,99 euros par mois donne accès à un iPhone 8 reconditionné excellent état.

Comprenant les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une enveloppe data pour le roaming depuis l’Europe et les DOM, ces deux séries limitées sont annoncées jusqu’au 5 février 2022. À noter que la carte SIM est facturée 10 euros et payable au moment de la commande.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.