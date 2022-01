Insolite : bloquer le réseau du seul opérateur d’un pays pour gagner sa compétition de jeux vidéo

Le réseau de l’opérateur Andorra Telecom, seul fournisseur d’accès de la principauté entre l’Espagne et la France, a subi plusieurs attaques du 23 au 24 janvier menées par des hacker pour changer le cours d’une compétition sur Minecraft.

La victoire ou la coupure internet. Une compétition de gaming sur le jeu Minecraft a en effet plongé les habitants d’Andorre dans une période instable en terme de connexion fixe. Un serveur Minecraft nommé SquidCraft a lancé un tournoi sur la plateforme de streaming Twitch tournant autour de la série événement de l’année dernière Squid Game. Plus de 150 joueurs participaient au tournoi, dont quelques participants résident en Andorre.

Au même moment, le pays et son unique opérateur ont été la cible de plusieurs attaques de déni de service ( DDOS), paralysant le réseau du pays tout entier. Si la connexion a pu être assez rapidement rétablie, l’opération a bel et bien coûté la victoire aux joueurs présents sur le territoire et entraîné des problèmes pour d’autres habitants. Si le but est certes plutôt mesquin, la compétition mettait cependant 100 000$ en jeu pour le vainqueur. Les attaques ne se sont pas arrêtées à la fin de la compétition et ont continué jusqu’à hier, laissant supposer une coalition de nombreux hackers étant à l’origine du blocage de la connexion de nombreux habitants.

Source : Clubic