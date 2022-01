Canal+ lance deux nouvelles “offres exclusives” disponibles sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Du cinéma, du sport et des séries en live et en replay, Canal+ lance deux nouvelles offres sur Veepee, les abonnés des opérateurs peuvent en profiter.

Le retour d’un bon plan. Proposées sur le site d’e-commerce Veepee, deux promos Canal+ sont à portée de main jusqu’au 7 février prochain. Affichée à 9,99€/mois durant deux ans, au lieu de 24,99€/mois, la première offre intègre non seulement les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé, mais aussi Canal+ Docs, Kids et Séries.

Proposée à 14,90€/mois pendant deux ans au lieu de 30,99€/mois, la seconde offre est plus complète, en incluant les mêmes chaînes avec en supplément Canal+ Cinéma, Canal+ Sport ainsi que les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One, Canal+ TOP 14 e et Canal+ Moto GP.

Pour les deux promos, les frais d’accès sont offerts, et ce n’est pas tout puisque l’application myCanal est incluse. L’option TV+ donnant accès à 60 chaînes est offerte pendant 2 mois, puis facturée 10€/mois.

Réservées aux membres Veepee, pour tout nouvel abonnement avec un engagement de 24 mois (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du dernier mois), ces deux promos sont accessibles par satellite, ADSL/Fibre sur les box SFR, Livebox, Bbox et Freebox, la TNT, ou encore le réseau Internet avec un décodeur CANAL+ (sous réserve d’une connexion Internet haut débit) et/ou le câble. A noter que les chaînes Canal+ Kids et Docs ne sont pas encore disponibles sur Freebox TV. Il faudra passer par l’univers Canal.